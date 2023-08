Her yaz ikiz kardeşiyle Çeşme'de mutlaka tatil yapan moda ve stil yarışma programı finalistlerinden Nurcan Şencan, bu kez de tek başına görüntülendi. İkizi Aycan'ın Avrupa'da olması nedeniyle Çeşme'yi yalnız dolaşan Nurcan, The Beach of Momo'da objektiflere takıldı. Tek başına olduğu için suda fazla kalmayan Şencan, incecik görüntüsüyle dikkat çekti.