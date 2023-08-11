Darbukayı şova dönüştüren İsmet Çakmak’tan çılgın proje

İzmir'in ve Türkiye'nin tanınmış darbuka sanatçısı İsmet Çakmak, 23 yıldır darbuka çalıyor. Ritimleri ve şovları ile adeta fenomen haline gelen Çakmak, hem sosyal medyada hem de sahnelerde fırtına gibi esiyor. Özel tasarım renkli ceketleri ve sahne şovları ile dikkat çeken ünlü sanatçı, çok yakında sanatını görsel şovlarla desteklediği bir çalışma ile sahnelerde olacak. Perküsyon şov üzerine hazırladığı bu proje hakkında detay vermeyen Çakmak, sanatını geliştirmek için çalışmalarının hep süreceğini söyledi.

PERKÜSYON ŞOV

İsmet Çakmak, "Yaz ayları benim için düğünler ve organizasyonlarla geçiyor. İzmir ve Çeşme arası mekik dokuyorum. Darbuka şovumu daha ileriye taşımaya çalışıyorum. Hazırladığım sürpriz bir perküsyon projesi var. Sona yaklaştık. Kendi üretimim olacak. Şovumu görsel şölene çevireceğiz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

YAZA ÖZEL CEKET

Sahnede giydiği ceketleriyle de dikkat çeken Çakmak, "Yaz aylarına uygun bir ceket daha tasarladık. Birkaç güne sahnelerde giyeceğim. Sezonda fırtına gibi esiyoruz." dedi. Hedefinde büyük festivallerde çalmak olduğunu söyleyen İsmet Çakmak "Sonbaharda bir proje için Mısır'a gidiyorum. Dünyanın birçok sembol kentlerinde özel çekimler gerçekleştireceğiz. İşimizi severek yapıyoruz. Üzerine ne katabilirim diye sürekli araştırmalar yapıyorum. İşimize pozitif etki yapacak sürpriz çalışmalarla yeni sezona bomba gibi gireceğim. Kendi logomu tasarladık. Sosyal medya sayfalarımız dışında renkli ve capcanlı web sitemizde artık yayında" şeklinde konuştu.