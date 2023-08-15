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Haberler Sarmaşık Robie Williams 2 gün sonra Bodrum’da

Robie Williams 2 gün sonra Bodrum’da

OSMAN AKÇA
Robie Williams 2 gün sonra Bodrum’da
DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Robbie Williams, 17 Ağustos'ta Bodrum'da müzikseverlerle buluşacak. Türkiye'deki ilk konserini Bodrum'da verecek olan Williams, ilçedeki bir otelde 17 Ağustos'ta saat 21.00'da hayranlarının karşısına çıkacak. Robbie Williams'ın konser repertuvarında sevilen şarkılarının yanı sıra efsanevi parçası "Feel"i de seslendireceği öğrenildi. Öte yandan konserin gerçekleşeceği otelin internet sitesinden yapılan açıklamada, otelde konaklayanların ücretsiz katılabileceği konsere, otel dışından gelmek isteyenlerin de çevrim içi satış kanalları üzerinden biletlerini temin edebileceği kaydedildi. Ayrıca konser biletinin 17 bin 600 liradan satışa çıkarıldığı da bildirildi.
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