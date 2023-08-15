Ünlü yazarın Kuşadası hayali

TÜRK Edebiyatı'nın önemli isimlerinden İnci Aral, Ada Modern Sanat Galerisi'nde düzenlenen söyleşide sevenleriyle bir araya geldi. ARal, söyleşide karşılaştığı kültür ortamından etkilendiğini ifade ederek Kuşadası'na yerleşmek ve burada yaşamak istediğini ifade etti.

'GÖLGEDE Kırk Derece, Yeşil, Şarkını Söylediğin Zaman, Unutmak, İçimden Kuşlar Göçüyor' gibi roman ve öyküleriyle 1970'ten bu yana edebiyatseverlerin gönlünde taht kuran İnci Aral, söyleşide yazarlığa adım atma hikayesinden, yazarlığın geleceğinden ve kadın cinayeti konusuna farklı bir bakış açısı getireceği yeni kurgu romanından bahsetti. Aral, Bana o kadar ısrar ettiler ki kadın cinayeti anlatan bir romana başladım. Ancak kadın karakterin ölümünü kendi ağzından anlatmaya karar verdim. Aynı zamanda cinayeti erkek karakteri de ele alarak anlatıyorum" dedi.