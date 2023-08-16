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Haberler Sarmaşık Gökhan Özen’den hayranına jest

Gökhan Özen’den hayranına jest

Gökhan Özen’den hayranına jest

ARAMAZSAN Arama, Benim İçin N'apardın ve Dayanamam gibi hit şarkılara imza atan yakışıklı şarkıcı Gökhan Özen, uzun bir aradan sonra Türkiye'ye döndü. 1 Eylül'de İstanbul Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da konser verecek olan Özen, biletlerinin 48 saat içinde tükenmek üzere olduğu haberi üzerine sosyal medyadan hayranlarına ilgileri için teşekkür etti.

Bilet ücretlerinin pahalı olmasından dert yanan sevenleri için davetiye hediye eden ünlü popçu bilet fiyatlarıyla kendisinin hiçbir alakası olmadığını da yine sosyal medya vasıtasıyla açıkladı.

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