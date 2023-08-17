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Haberler Sarmaşık Karadeniz’e çıkarma yapacak

Karadeniz’e çıkarma yapacak

HABER MERKEZİ
Karadeniz’e çıkarma yapacak
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam' ikinci sezona hızlı bir giriş yapıyor. Ekip Karadeniz çekimleri öncesi bir araya gelerek prova yaptı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'e sete çıkmaya hazırlanan ekip, bir araya gelerek saç, makyaj ve kostüm provası yaptı. Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'a bu sezon sürpriz isimler dahil olacak.
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