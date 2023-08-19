Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde sahne aldı. Türkiye'de ilk kez sahne alan Williams, Türk asıllı eşi Ayda sayesinde "Fark ettim ki eşimin en sevdiğim özelliği Türk olması. Türkleri çok seviyorum" dedi.

KONSER SIRASINDA EŞİNİ ARADI

Günler öncesinden 17 bin 600 liradan satışa sunulan konser biletleri ve 600 bin liraya kadar çıkan loca biletleri de günler öncesinden tükendi. 25 yıllık solo kariyerine dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere'de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 single'a imza atan, konserleri izleyici rekorları kıran ve çok sayıda ödül kazanan Robbie Williams,1.5 saatlik konser boyunca şarkı aralarında bol bol izleyici ile sohbet etti. 'Bu benim Türkiye'deki ilk konserim' diyen Williams, yaptığı esprilerle herkesi güldürdü. Eşi Ayda ve dört çocuğuyla hiç olmadığı kadar mutlu olduğunu ekleyen Williams, Türk asıllı eşi Ayda için 'Fark ettim ki, eşimin en sevdiğim özellikleri Türk olmasından kaynaklanıyor. Bu yüzden Türkleri çok seviyorum.' diyerek şarkıyı söylerken eşini telefonla arayan ünlü solist, şarkıyı canlı olarak Ayda'ya dinletti.