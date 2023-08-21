Ünlü sanatçı Linet, sesi ve şarkılarıyla Ege'de müzik rüzgarları estirdi. İzmir ve Kuşadası'nda Açıkhava Tyatrosu'nda verdiği konserde Egelilerle buluşan Linet eski günlere gitti ve ekledi: "1995 yılında İzmir Fuarı'nda İzmirlilerle ilk buluşmam da beni bağrınıza bastınız. O günden beri İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim". Ünlü şarkıcı konserinde pop, arabesk, Türk sanat müziğinden oluşan repertuvarı ileizleyicilerinden tam not aldı. Konser sırasında ayakkabısı sıkan Linet, şarkılarını yalınayak seslendirdi.