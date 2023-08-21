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İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim

İzmir ve Kuşadası’nda sevenleriyle buluşan Linet, “1995 yılında İzmir Fuarı’nda seyircilerle ilk buluşmam da beni bağırlarına bastılar. O günden beri İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim
Ünlü sanatçı Linet, sesi ve şarkılarıyla Ege'de müzik rüzgarları estirdi. İzmir ve Kuşadası'nda Açıkhava Tyatrosu'nda verdiği konserde Egelilerle buluşan Linet eski günlere gitti ve ekledi: "1995 yılında İzmir Fuarı'nda İzmirlilerle ilk buluşmam da beni bağrınıza bastınız. O günden beri İzmirlilerin fahri hemşehrisiyim". Ünlü şarkıcı konserinde pop, arabesk, Türk sanat müziğinden oluşan repertuvarı ileizleyicilerinden tam not aldı. Konser sırasında ayakkabısı sıkan Linet, şarkılarını yalınayak seslendirdi.
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