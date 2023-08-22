Yöreye uygun kostümler tasarlandı

ATV'NİN reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezon ilk kareleri yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak. Dizinin kostüm ve aksesuar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Ekip, bölgenin özel kumaşlarını kullanarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümlerini tasarlandı. Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.