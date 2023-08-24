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Haberler Sarmaşık Kapadokya’da uçtu Fethiye’de daldı

Kapadokya’da uçtu Fethiye’de daldı

ERDOĞAN CANKUŞ
Kapadokya’da uçtu Fethiye’de daldı
FORMULA 1'in efsane ismi Lewis Hamilton, tatil için Türkiye'ye geldi. Önce Nevşehir'i gezen, Kapadokya'da balona binen ünlü pilot Hamilton, ardından Muğla'nın Fethiye ilçesinde mavi yolculuğa çıktı. Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu bulunan Britanyalı yıldız Lewis Hamilton, hem Kapadokya bölgesine hem de Fethiye'ye adeta aşık oldu. Fethiye'de mavi yolculuk yaparak birbirinden güzel koylarda güneşlenip deniz keyfi yapan Hamilton, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. 34 milyon takipçisi bulunan Hamilton'un tatil fotoğraflarını milyonlarca kişi beğendi.
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