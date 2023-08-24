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Haberler Sarmaşık Şarkıcı Zara parçalarıyla coşturdu

Şarkıcı Zara parçalarıyla coşturdu

SEBAHATTİN ALP
Şarkıcı Zara parçalarıyla coşturdu
Çağırgan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Denizli Tavas İlçesi'nde organize edilen 8. Çağırgan yörük Türkmen Şenliği coşkuyla gerçekleştirildi. Aşure ve keşkek ikramıyla başlayan festivalde, yörük göçü düzenlendi. Şenlikte çocuklar unutulmadı. TRT Çocuk lisanslı Kaptan Pengu ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi miniklerle buluşturuldu. Şenliğin finalinde ise, halk müziğinin güçlü sesi olan Zara, hayranlarıyla buluştu ve birbirinden güzel türküleriyle katılımcıları coşturdu. Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık yaptığı konuşmada, "Katılım sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
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