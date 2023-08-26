10 milyonluk yeni arabasıyla görüntülendi

Yeni arabasıyla İstanbul İstinye'de kameralara yakalanan Burak Özçivit'e, bir arkadaşı eşlik etti. Karan adındaki ilk çocuğu için geçtiğimiz yıllarda 'KRN' plakalı araç alan oyuncu, şimdiki arabasının plakasını da ikinci çocuğu Kerem'in baş harfleri olan 'KRM' yaptırdı.

AİLEMİ ÖZLEDİM

Aracının camını açarak muhabirler ile sohbet eden Özçivit, yeni arabası için hayırlı olsun dileklerini ileten muhabirlere çok teşekkür etti.

Yeni sezon için Kuruluş Osman setine çıktığını belirten oyuncu, "Setler başladı, ben çalışıyorum. Herkesin merakla beklediğini duyuyorum, çok güzel mesajlar alıyorum" dedi. Eşi Fahriye Evcen ve çocukları Kerem ile Karan'ın Bodrum'da tatilde olduğunu belirtenÖzçivit, "Benim tatil dönemin bitti, bende onların gelmesini istiyorum. Eşimi ve çocuklarımı çok özledim, bir an önce kavuşmak istiyorum, hemen gelsinler diye bekliyorum" dedi.