Ege turuna devam ediyor

D&R, önümüzdeki günlerde İzmir ve Bodrum'da ardı ardına gerçekleştireceği imza günleriyle okurlarını ve yazarlarını bir araya getirecek. 'Hayat İlerlemek Kadar Geride Bırakabilmektir' kitabının yazarlarından Prof. Dr. Uğur Batı 26 Ağustos Cumartesi günü D&R Milta Bodrum Marina'da okurları için kitabını imzalayacak. Oyuncu Murat Tavlı, en sevilen eserlerinden "Bu Yalnızlık Bana Fazla Bölüşelim Mi?" kitabını yine 26 Ağustos Cumartesi günü D&R İzmir Agora'da sevenleriyle bir araya gelecek. 27 Ağustos Pazar günü ise oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal'a ev sahipliği yapacak olan D&R, "Cebimdeki Ekmek Kırıntıları" adlı kitabının imzası ve okuyucularından gelen soruların cevaplanması için sanatçıyı Bamboo Urla'da ağırlayacak.