Bizim için hekimlik, oyunculuk, senaristlik, yönetmenlik ve yazarlık yeteneklerinin bir arada toplandığı çok değerli bir kişisiniz... Bugün Bamboo Urla'da okurlarınızla bir araya geleceksiniz...

Sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Niçin yazıyorum sorusuna verdiğim cevabı tekrarlayabilirim:

Galeano'dan ilham alırsam; birlikte kurtulmak için ve yeniden buluşabilmeyi ümit ettiğim için yazıyorum. Kederlerimi, iç sıkıntılarımı ve başkalarında da fark ettiğim acıları anlatmak için yazıyorum.

Kendime acı vereni açıklamak, içimde büyüyen sevinci ve coşkuyu da hemen paylaşmak için yazıyorum.

YENİ İLHAM KAPILARI

Sokaktan duyduğum cümleleri 'cesaret ve kehanetle bezeyip yeniden asıl sahiplerine gönderdiğimde' onlardan gelecek işaretin merakıyla yazıyorum. Yazdıklarım hiç tanımadığım ruh arkadaşlarıma gönderdiğim mektuplardır ve bu yüzden okurlarım yazılarımın asıl sahipleridir. Onlarla buluştuğum zamanlar yeni ilham kapılarının açıldığı, "iyi ki yazmışım" dediğim zamanlardır.

Urla ve Urladam'ın sizin için önemi?

Ege Tıp Fakültesi mezunuyum.

İlk gençlik yıllarım Bornova ve İzmir'de geçti.

Urla sevdiğim bir kasaba.

Aslen Avanoslu olmama rağmen bir tarafım hep İzmirlidir. 30 yılı aşan İstanbul yorgunluğundan sonra Urla çok iyi geldi hepimize.

Urladam, sadece Urla'ya da İzmir'i değil evrenselliği hedefleyen kültür yerleşkesi.

Bir yaşam merkezi.

Tutkulu bir parçası olacağı sanat, edebiyat, eğlence ve gastronomi alanı.

YAŞAM OBURU OLSUNLAR Hangi yolda ilerleyeceğini bilemeyen genç kuşağa neler önerirsiniz?

DÜNYAYA bulaşsınlar. Geri durmasınlar. Yeryüzünü sahiplenme cesaretine ihtiyaçları var. Yaşam oburu olsunlar. Çok okusunlar, çok yaşasınlar...