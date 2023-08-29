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Müge Anlı 80 kaybı ailesiyle buluşturdu

HABER MERKEZİ
Müge Anlı 80 kaybı ailesiyle buluşturdu

HAYATA geçirdiği Sevgi İzi projesiyle çalışmalarına devam eden araştırmacı gazeteci Müge Anlı; TV programının sezon finaline girmesinin ardından çalışmalarına devam etti.

4 EYLÜL'DE HASRET BİTİYOR

27 farklı şehirden yaşları 8 ila 85 arasında değişen 27'si çocuk olmak üzere 80 kaybı, Sevgi İzi sayesinde buldu. atv ekranlarının reyting rekortmeni programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 4 Eylül Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak. Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

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