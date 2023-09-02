Safir ‘Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’nin Yaman’ını anlattı

ATV'NİN iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin Yaman'ı Burak Berkay Akgül 4 Eylül pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak.

SENARYOYA ÇOK ÇALIŞTIK

HAYAT vereceği Yaman karakteriyle ilgili konuşan Burak Berkay Akgül "Senaryoyu ilk elime aldığımdan beri üzerine çok çalıştık. Her dizide karşımıza çıkan bir karakter gibi görünse de aslında ayrıntısında kendi iç çatışmasında şüphesi, aşkı, hırsı arasında bocalayan ve sevgisi uğruna her şeyi yapabilecek bir karakter"dedi.

Dizinin çekildiği bölge hakkında da konuşan başarılı oyuncu "Kapadokya'yı şifalanma şehri olarak görüyorum. Buraya her geldiğimde mutlaka hayatımda çok önemli değişimler, gelişmeler yaşıyorum. Uzun zamanlar boyunca binlerce insana ev sahipliği yapmış bir yer ve burada yeraltı şehirlerinin olması, ilk gelenlerin büyüleyici bir şehir demesinin bir sebebi var. Böyle bir coğrafyada çalışmakta işin ayrıca keyifli tarafı tabii." diye belirtti.