Ne sesi beğendi ne de ekipmanları

ROBER Hatemo, haftasonu Çeşme'de sahne aldı. Mes Mudita'da mikrofon başına geçen ünlü şarkıcı ekibine "Müziğe erken girdiniz. Ben daha hazır bile değildim. Kim söyledi size başlayın diye. Strese girdim, ne okuyacağımı unuttum" şeklinde konuştu. Konser sırasında kulaklık ve mikrofondan da rahatsız olan, Hatemo, gece boyunca "Davulu kıs, benim sesimi aç, orkestrayı düşür, sesi şu tarafa ver" gibi talimatlarda bulundu. Hatemo'nun kaprisleri ve gerginliği mekan müşterilerine de yansırken, neyse ki hareketli şarkılarda durumu telafi etmeyi başardı.