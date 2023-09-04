Safir ‘Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi’ başlıyor

Başrollerini İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural), Müfit Kayacan (Ömer), Nur Yazar (Cemile), Can Bartu Arslan (Okan), Gizem Sevim (Aleyna), Münir Can Cindoruk (Çetin)'in üstlendiği yeni sezonun iddialı yapımı Safir ilk bölümüyle bu akşam ekranda.

SÜRPRİZ TEKLİF

İlk bölümde; Kapadokya'nın ileri gelen ailelerinden Gülsoylar, büyük oğulları Ateş'in Amerika'dan dönüşüyle bir araya gelirler. Abisinin kesin dönüş yapmasıyla Yaman çocukluk aşkı Feraye'nin doğum gününde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapmaya karar verir. Ancak o gece küçük kardeşi Okan'la başlarına gelen felaket tüm dengeleri değiştirecek, herkesin hayatını altüst edecektir. atv 20:00