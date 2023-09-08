Al Pacino- Alfallah çifti mahkemelik oldu

HOLLYWOOD'UN ikonik aktörü Al Pacino ile Noor Alfallah'ın, oğullarının doğumundan üç ay sonra ayrıldıkları ortaya çıktı. Alfallah, Al Pacino ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlunun tam velayeti için dava açtı. Los Angeles'ta Al Pacino ile ebeveynlik ilişkisini belirlemek için mahkemeye bir dilekçe sunan Noor Alfallah, bebeğinin tam velayet hakkını isterken, Al Pacino'ya da 'makul ziyaret' hakkı verilmesini ve çocukla ilgili olarak okul ve tıbbi tedavi gibi önemli kararlarda oyuncuya da söz hakkı verecek yasal velayet paylaşımını talep etti.