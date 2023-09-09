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Tarihi kazıdan Ajda Pekkan çıktı

Konak ilçesinde Agora Ören yerinde yapılan kazı çalışmalarında görev yapan arkeologlar, Ajda Pekkan’a ait bir 45’lik plak buldu.

HABER MERKEZİ
Tarihi kazıdan Ajda Pekkan çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde Agora Ören Yeri'nde arkeologlar tarafından yapılan çalışmalarında arkeologlar dikkat çeken bir parça ile karşılaştılar.

Milattan önce 4'üncü yüzyıldan 2000'li yıllara kadar yaşam alanı olarak kullanılan Agora'da yapılan kazılarda kamuoyunda yaşı ve sahne çalışmalarıyla genç yeteneklere taş çıkaran süperstar Ajda Pekkan'a ait bir plak da bulundu. 1967 yılında Regal Plak Firması'nın yapımcılığını üstlendiği, Ajda Pekkan'ın seslendirdiği 45'lik plağın A yüzünde Sevdiğim Adam (Charles Aznavour - celui que j'aime) ve B yüzünde ise Boşvermişim Dünyaya şarkıları kayıtlı. Kazı çalışmalarında ayrıca 1970 ve 80'li yıllarda kullanılan çöp tabakasına da ulaşıldı.

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