Kardeşlik bağının çarpıcı öyküsü

Filmin başrollerinde Açelya Devrim Yılhan, Serdar Özer, Toprak Can Adıgüzel, Türkü Turan'ın yer aldığı, çocuk oyuncular Berat Çağan ve Süleyman Biçen performanslarıyla çok konuşulacağı 'Yıldız Tozu'nun geçtiğimiz gün özel gösterimi gerçekleşti. Gösterime Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ATV Genel Müdürü Hacı Ali Türkarslan, Mustafa Kutlu, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve yönetmen Ahmet Sönmez ve oyuncular da katıldı.

AİLE İLİŞKİLERİ ELE ALINIYOR

'Yıldız Tozu' filmi kardeşler arasındaki sevgi bağlarının hiçbir zaman kopmadığını ve sizi her zaman güvende hissettirdiğini iki kardeşin gözünden anlatıyor. Küçük bir kasabada, kardeşini kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalan bir çocuğun duygu dolu öyküsü ele alınıyor. Film, aile ilişkilerinin ve kardeşlik bağının önemini çarpıcı bir şekilde anlatıyor.