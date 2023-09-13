Menemen’de dillere destan sünnet şöleni

ARKA arkaya büyük projeler, açılışlar ve temel atma törenleriyle İzmir'in parlayan yıldızı Menemen'de dayanışma ve bir arada olma ruhu, kendini bu kez sünnet şöleni olarak gösterdi. Menemen Belediyesi tarafından ilçe genelinde 250 çocuğun sünneti gerçekleştirilirken, sünnet eğlencesi de ailelerin mutlu gününe yakışır şekilde gerçekleştirildi.

Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen sünnet şöleninde ünlü sanatçı Altay, en güzel şarkılarını minikler ve aileleri için söyledi. Oluşturulan fotoğraf çekim alanında mutlu anların ölümsüzleştirildiği etkinlikte, ailelere ve misafirlere ikramlar da eksik edilmedi.