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Haberler Sarmaşık Sahneye ilk kez böyle çıkıyorum

Sahneye ilk kez böyle çıkıyorum

HABER MERKEZİ
Sahneye ilk kez böyle çıkıyorum
ÜNLÜ sanatçı Linet, 30. Uluslararası Gemlik Zeytin Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede ayakkabısının kopması ve yaşanılan fırtına sebebiyle kostümünde de sıkıntılar yaşayan Linet, sahneye günlük kıyafeti ve spor ayakkabısı ile çıktı. Yaşadığı ufak kazanın ardından sahnede binlerce kişinin yoğun tezahüratlarıyla karşılaşan Linet, 'Hayatımda ilk kez sahneye böyle çıkıyorum bir kez daha kıyafetin değil de sesin önemli olduğunu alkışlarınızla göstermiş oldunuz. Hayatımda unutulmaz bir gece yaşattınız ' diye konuştu.
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