Arap Kadri ve Tarzan film oluyor

Tekin Aral'ın 'Arap Kadri' karakteri beyaz perdeye taşınıyor. 70 ve 80'li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan "Arap Kadri ve Tarzan" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memilli ve Zeynep Çamcı'nın oynayacağı film, 15 Aralık'ta vizyona çıkacak. 22 Eylül'de sete girmeyi planlayan Arap Kadri ve Tarzan'ın gerçekleşen okuma provasındaki eğlenceli haller, filmin hikayesiyle ilgili de çok şey anlatıyor. Yönetmenliğini Emre Kavuk'un yapacağı sinema filmi, özellikle 7'den 70'e herkese hitap eden, eski Fırt ve Gırgır sevenlerin ise heyecanla beklediği bir film olarak öne çıkıyor.