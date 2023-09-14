  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Arap Kadri ve Tarzan film oluyor

Arap Kadri ve Tarzan film oluyor

HABER MERKEZİ
Arap Kadri ve Tarzan film oluyor
Tekin Aral'ın 'Arap Kadri' karakteri beyaz perdeye taşınıyor. 70 ve 80'li yıllarda Fırt dergisinde yayınlanan "Arap Kadri ve Tarzan" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memilli ve Zeynep Çamcı'nın oynayacağı film, 15 Aralık'ta vizyona çıkacak. 22 Eylül'de sete girmeyi planlayan Arap Kadri ve Tarzan'ın gerçekleşen okuma provasındaki eğlenceli haller, filmin hikayesiyle ilgili de çok şey anlatıyor. Yönetmenliğini Emre Kavuk'un yapacağı sinema filmi, özellikle 7'den 70'e herkese hitap eden, eski Fırt ve Gırgır sevenlerin ise heyecanla beklediği bir film olarak öne çıkıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA