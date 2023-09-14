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Haberler Sarmaşık ‘Kim Bu Ben’ yeni sezona hazır

Kim Bu Ben’ yeni sezona hazır

HABER MERKEZİ
‘Kim Bu Ben’ yeni sezona hazır
10. yılını kutlayan Tiyatro iN yeni tiyatro sezonuna hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Engin Hepileri'nin yönetmenliğini yaptığı 'Kim Bu Ben' Eylül ayında iki temsille tiyatroseverler ile buluşacak. Oyuncu kadrosunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer aldığı oyunda, Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilimi anlatan 'Kim Bu Ben' ilk olarak 18 Eylül'de Moda Sahnesi'nde izleyicilerle buluşmasının ardından galasını 27 Eylül'de Zorlu PSM'de gerçekleştirecek.
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