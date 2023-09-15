Buray konserlerine devam edıyor

BESTELERİYLE ve söylediği şarkılarla yediden yetmişe herkesin gönlüne taht kuran ünlü sanatçı Buray, yaz turnesine Ankara'da devam etti. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşan Buray, kendisini izlemeye gelen binlerce sevenine söylediği şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı. Konser maratonuna hız kesmeden devam ettiğini belirten Buray, "Bizim için yaz henüz bitmedi, sahnede birlikte şarkılar söylemeye devam edeceğiz" dedi. Muhteşem enerjisinin yanı sıra sahnede adım atmadık yer bırakmayan Buray, hareketli şarkıları ve danslarıyla eğlencenin nabzını Nirvana'ya çıkardı.