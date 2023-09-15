Kansere inat gülümsedi, "Pes etmek yok" dedi

MEME kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Başarı bir operasyon geçiren Tuyun, hayranlarına seslenerek 'Pes etmek yok' dedi. Genç oyuncu temmuz ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini söylemişti.

VİDEO PAYLAŞTI

KEMOTERAPİ nedeniyle dökülen saçlarını kazıtan oyuncu, "Kansere inat gülümse. Her şeye rağmen hayattayım" diyerek peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçmişti. Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Tuyun, operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili video paylaştı: "Gayet iyiyim. Ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok."