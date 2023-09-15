  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kansere inat gülümsedi, "Pes etmek yok" dedi

Kansere inat gülümsedi, "Pes etmek yok" dedi

HABER MERKEZİ
Kansere inat gülümsedi, Pes etmek yok dedi

MEME kanseri tedavisi gören ünlü oyuncu Ayçin Tuyun ameliyat oldu. Başarı bir operasyon geçiren Tuyun, hayranlarına seslenerek 'Pes etmek yok' dedi. Genç oyuncu temmuz ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini söylemişti.

VİDEO PAYLAŞTI

KEMOTERAPİ nedeniyle dökülen saçlarını kazıtan oyuncu, "Kansere inat gülümse. Her şeye rağmen hayattayım" diyerek peruksuz bir şekilde objektif karşısına geçmişti. Yaşadığı zor günleri sevenlerinin desteğiyle atlatmaya çalışan Tuyun, operasyonun ardından sağlık durumuyla ilgili video paylaştı: "Gayet iyiyim. Ameliyatım güzel geçti. Pes etmek yok."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA