  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık “Kadınların hayatını zorla güzelleştireceğim”

“Kadınların hayatını zorla güzelleştireceğim”

HABER MERKEZİ
“Kadınların hayatını zorla güzelleştireceğim”
GÜZELLİK merkezi zinciri sahibi ünlü iş kadını Neslim Güngen, 24 yıllık sektör tecrübesinden yola çıkarak kadınlara ilham olmak için yazdığı kitabı "Zorla Güzellik Olur"un lansmanı D&R Galataport mağazasında gerçekleşti. İmza töreni öncesi konuşan Güngen "Gerçek bir başarı hikayem var ve kadınlara ilham vererek onların sesi olmak istiyorum" dedi. Neslim Güngen, iş hayatında başarıya giden yolu anlattığı ve Daha Kitap tarafından yayımlanan otobiyografik kitabı "Zorla Güzellik Olur"un lansmanında renkli görüntüler oluştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA