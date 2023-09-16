“Kadınların hayatını zorla güzelleştireceğim”

GÜZELLİK merkezi zinciri sahibi ünlü iş kadını Neslim Güngen, 24 yıllık sektör tecrübesinden yola çıkarak kadınlara ilham olmak için yazdığı kitabı "Zorla Güzellik Olur"un lansmanı D&R Galataport mağazasında gerçekleşti. İmza töreni öncesi konuşan Güngen "Gerçek bir başarı hikayem var ve kadınlara ilham vererek onların sesi olmak istiyorum" dedi. Neslim Güngen, iş hayatında başarıya giden yolu anlattığı ve Daha Kitap tarafından yayımlanan otobiyografik kitabı "Zorla Güzellik Olur"un lansmanında renkli görüntüler oluştu.