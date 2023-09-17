‘Sokakta yaşayan can dostlarımıza sahip çıkalım’

TÜRK POP müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, hız kesmeden yaz turnesine devam ediyor. Ankara Atılım Sahnesi'nde sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce Ankaralı sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Süperstar, muhteşem enerjisiyle soğuk havada konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlerin içini ısıttı. Sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım isteyen Pekkan, "Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım" dedi. Bu örmek duyurusuyla büyük alkış alan Pekkan, konserini büyük bir coşku ile noktaladı