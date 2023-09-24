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Haberler Sarmaşık Semicenk minik hayranıyla düet yaptı

Semicenk minik hayranıyla düet yaptı

HABER MERKEZİ
Semicenk minik hayranıyla düet yaptı
Son dönemde yaptığı şarkılarla müzik sektöründe adından sıkça söz ettiren Semicenk, geçtiğimiz akşam Turkcell Vadi'de sahne aldı. Sahneden arabesk albümü hazırladığının müjdesini veren Semicenk, albümde yer alacak Ahmet Selçuk İlkan'ın 'Batık Gemi' şarkısını ilk kez seslendirdi. Seyircilerin arasından "Düet yapalım mı?" diye kendisine seslenen minik hayranının isteğini kırmayan Semicenk, kendisini sahneye davet etti. Poptan alaturkaya kadar uzanan repertuvarıyla misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
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