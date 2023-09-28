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Haberler Sarmaşık Güzide büyük bir felaketin eşiğinde

Güzide büyük bir felaketin eşiğinde

HABER MERKEZİ
Güzide büyük bir felaketin eşiğinde

ATV'nin her bölümü merakla beklenen dizisi Aldatmak bu akşam yine izleyicisini ekrana kilitleyecek. Yeni bölümde, boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır.

OYLUM YENİ SAYFA AÇIYOR

Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir. Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez. Güzide büyük bir fe

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