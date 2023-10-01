Simge Sağın dert yandı: Başımıza ne geliyorsa sevmekten geliyor

BAŞTA Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Didim olmak üzere yazı açık hava konserleriyle geçiren Simge, gelen yoğun istek üzerine programa eklenen, İstanbul'daki 5'inci konserini Atlantis Yapım organizasyonu ile dün akşam Turkcell Vadi sahnesinde verdi. 2023 yaz sezonunu bu muhteşem konser ile kapatan Simge "Sizlere ve bana bu duyguyu yaşatan Allah'ıma şükürler olsun" dedi. İki kıyafet giyen Simge her zamanki gibi tarzıyla da çok konuşuldu. Seyircisiyle dertleşen Simge "Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım. Zaten başımıza ne geliyorsa ya sevmek yüzünden ya da harcanmaktan geliyor" sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.