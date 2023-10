Bodrum Türk Filmleri ödülleri verildi

Bu yıl on birincisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası için gerçekleşen ödül törenine katılan ünlü isimler damga vurdu. Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Suzan Kardeş, Murat Şeker, Mustafa Uslu, Sinem Uslu, Sera Tokdemir, Güven Kıraç, Müfit Can Saçıntı, Açelya Elmas gibi ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcıların katıldığı gece oldukça renkli geçti. Sinema sektörünün en büyük buluşmalarından biri olan Cinemarine Sinemaları tarafından her yıl Bodrum' da düzenlenen Bodrum Türk Filmleri haftası ödül töreninde Yılmaz Gruda özel ödülü Zafer Algöz'ün olurken yaşam boyu onur ödülleri ise Lale Belkıs, Ali Poyrazoğlu ve Fikret Kuşkan'a verildi.