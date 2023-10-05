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Güzide bir kez daha yüzleşir

HABER MERKEZİ
Güzide bir kez daha yüzleşir
ATV'nin ilgiyle izlenen 'Aldatmak' dizisinde yine heyecanlı dakikalar izleyiciyle buluşacak. Bu akşam, Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir. Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.
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