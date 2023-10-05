Ünlü oyuncu Engin Yüksel’in evlat acısı

Tiyatro ve televizyon oyuncusu Engin Yüksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla yürekleri dağladı. Yüksel'in uzun zamandır yaşam mücadelesi veren 24 aylık evladı Çınar, hayat mücadelesini kaybetti. Ünlü isim yaptığı paylaşımda, oğlu Çınar'ın vefat etmesinin onda bıraktığı derin izlere değindi.

KIZ KARDEŞ EMANET ETTİN

Yüksel, oğlunun vefatının ardından yayımladığı mesajda, "1 Ekim 2020 Perşembe... Annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih... 1 Ekim 2023 Pazar... 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. 'Ne dündü be, ne gündü' dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu, ben de senin huzurunda uyuyacağım oğlum" cümlelerini kurdu.