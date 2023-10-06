Yeni sezona zirvede başladı

EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen beşinci sezonuna heyecanla izlenen 131. bölümüyle başladı. Kuruluş Osman, 131. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde 6,84 reyting, 20,70 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde 6,04 reyting, 17,16 izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise 3,94 reyting 12,96 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle çok konuşuldu.

DİVANINDA TOPLADI

131. bölümde; Sultan Mesud'un zehirlendiğinin haberini alan Osman Bey, Bey'lerini divanında topladı ve onlarla istişare etti. Osman Bey, Kestel'in fethini durdurduğunu ve halkın yeni bir sultana ihtiyacı olduğunu söyledi. Osman Bey, oğlu Alaeddin'i Konya'ya emanetleri almak için gönderirken, oğlu Orhan'ı ise Sancaksızlar'ı kendi saflarına çekmek

için ikna etmeye gönderdi.

KURULUŞ OSMAN

Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.