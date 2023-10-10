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Haberler Sarmaşık Kazanacağı milyonları tek kalemde sildi

Kazanacağı milyonları tek kalemde sildi

HABER MERKEZİ
Kazanacağı milyonları tek kalemde sildi
Ünlü popçu Gökhan Özen, Gaziantep konserinde organizatörlerin, konserden 2 saat önce konser sözleşmesinde yazan şartları değiştirmek istemesi sonucu, sözleşme ihlali nedeni aynı organizasyon şirketine bağlı olan ile 12 ildeki tüm konserlerini iptal etti. Müzik yapım şirketi ile organizasyon şirketi arasında yapılan sözleşme gereği, ihlal edilen sözleşmeye dayanarak konserlerini iptal eden Özen, toplamda 1 ayda kazanacağı milyonları tek kalemde sildi. Hukuksal olarak hakkını arayacağını söyleyen ünlü sanatçının, yapım şirketi organizasyon şirketine 10 Milyon TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açacak.
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