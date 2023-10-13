‘Akpınar benim babam’

62 yıllık evli olan Metin Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı. Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu verdiği röportajda hikayesini anlattı ve ekledi." 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm".

HAYATIMIN İLK GÜNÜ GİBİ

Nebioğlu "Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatımın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum. Duyguluyum."