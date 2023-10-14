  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu anlattı: Babamla bir türlü iletişim kuramadım

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu anlattı: Babamla bir türlü iletişim kuramadım

HABER MERKEZİ
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu anlattı: Babamla bir türlü iletişim kuramadım

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu ispatladıktan sonra ikiz kardeşinin de olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu katıldığı bir TV programında sosyal medya aracılığıyla inanılmaz bir şekilde linç yemeye başladığını söyledi. Üzgün olduğunu ifade eden Nebioğlu "Bu işi para için yapmadım. Metin Akpınar ve annem hakkında kötü yorumları kabul etmiyorum. Sonuçta kendisi benim babamdır. Kendisini suçlayacak şekilde konuşmaları da kabul etmiyorum. Yorumları okumayı bıraktım. Dün geceyi de uykusuz geçirdim. Önce bunu kabullenmeye çalıştım, sonra babama ulaşmaya çalıştım. Kendisine ulaşmak hiç kolay olmadı." diye konuştu.

'ÜZMEK İSTEMİYORUM'

Herkesin gerçekleri bilmesini istediğini vurgulayan duygu Nebioğlu, gelen eleştiriler üzerine "Kimseyi üzmek, yıpratmak için yapmadım. Babamla da bazı konularda iletişim kuramadığım için kendi haklarımı aramak istedim. Metin Akpınar'ın karakterine yönelik linç kampanyalarını istemiyorum.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA