‘Sanat tarihinin kaybı büyük olur’

İkiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun nüfusuna geçtiğini belirten ünlü oyuncu Metin Akpınar, varlıklarından haberdar olmadığı çocuklarının çektiği acılardan dolayı çok üzgün olduğu belirten bir basın açıklamasında bulunmuştu.

Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'ın açıklamasını görünce ise sinirlendi ve bir paylaşım yaparak "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım Nebioğlu ailemden" diye konuştu.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞTIK

Genç kadın "Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin sosyalist yapısının gerçekliğini bir araştırın önce" diyen Nebioğlu devamında şunları söyledi: "1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, Önce avukatlarım hazırlanıyor sonra süreçlerimize beraber çalışıyoruz Yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil. Ancak hata yapmış olmanız da sizi hemen kötü yapmaz."