Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu konuk olduğu canlı yayında bütün sorulara yanıt verdi. Babası Akpınar'ı suçlayan Nebioğlu "Ağır ameliyat geçirdim bir kere aramadı. Yaşananları 'Ben bilmiyordum' diyerek inkar etti. En başından beri bizi bildiğini inkar ediyor. Kesinlikle 'Akpınar' soyadını taşımayacağım benim soyadım 'Nebioğlu'dur. Yalanlar söyleyen bir insanın soyadını taşımayacağım. Ben buradan çıktıktan sonra Nebioğlu ailesinin yanına dönmek istiyorum." dedi. Bu olayı başından beri takip eden vatandaşlar sosyal medyadan Duygu Nebioğlu'nu suçladı: " Senin niyetin belli oldu. Her şeyi para için yapıyorsun" notunu düştü.

AKPINAR'IN BİR DE OĞLU VAR

Gün geçmiyor ki Akpınar hakkında bir iddia daha gelmesin. Evlilik dışı ilişkiden 2 kızı olan Akpınar hakkında Onur Akay bomba bir iddiada bulundu. Onur Akay yazısında "Akpınar'ın 1984 doğumlu bir de oğlu olduğu senelerdir yakın çevresinde konuşuluyor" dedi.