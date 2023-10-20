Kuruluş Osman yine zirvede

Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan 132. bölüm tekrarıyla, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,40 reyting, yüzde 13,97 izlenme payı, elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de yüzde 3,64 izlenme oranı ve yüzde 10,96 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 5,09 izlenme oranı ve yüzde 12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman'ın 132. bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Fenomen dizi sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.