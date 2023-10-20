  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Kuruluş Osman yine zirvede

Kuruluş Osman yine zirvede

HABER MERKEZİ
Kuruluş Osman yine zirvede
Kuruluş Osman, önceki akşam yayınlanan 132. bölüm tekrarıyla, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,40 reyting, yüzde 13,97 izlenme payı, elde ederek birinci olurken AB Sosyal Statü'de yüzde 3,64 izlenme oranı ve yüzde 10,96 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 5,09 izlenme oranı ve yüzde 12,84 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman'ın 132. bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu. Fenomen dizi sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Yapım ve proje tasarımı Bozdağ Yapım'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA