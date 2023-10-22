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Haberler Sarmaşık ‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ İzmir turnesine çıkıyor

‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ İzmir turnesine çıkıyor

HABER MERKEZİ
‘Bütün Kadınların Kafası Karışıktır’ İzmir turnesine çıkıyor
Ece Temelkuran'ın aynı adlı kitabından tiyatro sahnesine uyarlanan "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır", muhteşem bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkıyor. 23 Ekim'de İstanbul Trump Sahne'de, 30 Ekim'de İzmir Bostanlı Suat Taşer Sahnesi'nde ve 31 Ekim'de İzmir Narlıdere AKM Gürdal Tosun Sahnesi'nde perde açacak. Selen Uçer ve Seray Şahinler'in kaleme aldığı, Orçun Ucal'ın yönetmenliğinde sahnelenen "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır"ın kadrosunda Deniz Işın, Elit Andaç Çam, Ayfer Tokatlı, Kazım Semih Varol ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor.
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