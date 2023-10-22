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Haberler Sarmaşık Üzülmekten yorgun düştüm

Üzülmekten yorgun düştüm

HABER MERKEZİ
Üzülmekten yorgun düştüm

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ve tüm dünyanın etkilendiği bu savaşa Ajda Pekkan da duygularını sosyal medyadan paylaşarak tepkisini gösterdi. Yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

" Arap-İsrail savaşları ile başlayıp yarım asırdır devam eden, artık barış huzur gelsin diye umut ederken daha da dozu artan şiddete, katliama lanet olsun diyorum çaresizce... Doğduğu topraklar kaderi olan milyonlarca çaresiz mazlum adına, bu işleri bu noktaya getiren, hırsları ve çıkarları uğruna, müdahale edecek gücü olup da sessiz ve kayıtsız kalan insanlığa lanet olsun diyorum. Çok üzgünüm, haberleri izlerken kalbim sıkışıyor, üzülmekten yorgun düşer ya insan işte tam böyle hissediyorum. Filistin'de yaşananlar kabul edilemez, dünyanın gözü önünde yapılan kıyım ve hatta soykırım hazmedilecek gibi değil. Üzülmekten, kınamaktan lanetlemekten başka elimizden bir şey gelmemesi daha da ağır bir üzüntü... Tüm günahsız mazlumların Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla, onlara bu acıları bu hayatı layık gören insan müsveddeleri elbette insanlık tarihinin kara lekesi olarak tarih sayfalarında yerini alacaktır."

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