Efes Kültür Yolu Festivali’nde buluşacak

Efes Kültür Yolu Festivali 28 Ekim - 5 Kasım'da İzmir'de düzenlenecek. 17 dönümlük bir arazi içinde 9 bin metrekarelik açık ve yeşil alanı olan, 20 bin metrekare kapalı alana sahip 'İzmir Kültür Sanat Fabrikası' Efes Kültür Yolu Festivali'nin en özel etkinliklerine, konserlerine, söyleşilere ev sahipliği yapacak. Bu sergilerden biri de Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına düzenlenen Genç Sanat: 9. Güncel Sanat Proje Yarışması Sergisi olacak. 'Ali Congun', Okan Cabalar ve Large L Stand Up gösterilerinin yanı sıra Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi sevenleriyle buluşacak.

GASTRONOMİ ŞÖLENİ YAŞANACAK

Dünyaca ünlü restoran değerlendirme sistemi Michelin tarafından 2023 yılında İstanbul ve Bodrum ile birlikte Türkiye rehberine dahil edilen İzmir'in, gastronomik zenginlikleri de festivalde ele alınacak.

ATATÜRK'ÜN YAYIMLANMAMIŞ 150 FOTOĞRAFI

FOLKART Galeri'de sergilenecek 'Karanlıkta Akan Akan Bir Yıldız Mustafa Kemal Atatürk Sergisi' festivalin en özel rotalarından biri olacak. Sergi, Efes Kültür Yolu Festivali ile başlayacak, festival süresince ve sonrasında Nisan 2024'e kadar ziyaret edilebilecek.