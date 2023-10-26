Koca Seyit’in belgeseli çekiliyor

Çanakkale muharebelerinde, sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk'un belgeseli Balıkesir'de çekiliyor. Belgeselde Mustafa Kemal Atatürk'ü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Seyit Ali Çabuk'u ise Emre Erçil canlandırıyor. 276 kiloluk top mermisini kaldırarak savaşın kaderini değiştiren savaş kahramanı Koca Seyit'in anlatıldığı belgeselde Mustafa Kemal Paşa'yı canlandırmaktan gurur duyduğunu söyleyen Engin Altan Düzyatan, "Bu projenin içinde olmak çok heyecan verici. Umuyoruz seyirciler de beğenecektir" dedi.