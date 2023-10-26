Tencere tava yerini ‘Çağır Gelsin’ aldı

Günümüzün en önemli sorunlarından biri kilolarımız.

Beraberinde kalp damar hastalıkları, aşırı kilolu kişilerde kalça ve bel ağrıları ve daha bir çok hastalık. Mutfaklarımızda ne yazık ki yemek kokuları git gide azalıyor.

Annemizin tarhanası, eriştesi, otlu yemeklerinin yerini " Çağır Gelsin" yemek kapında söylemleri aldı. Bu tür söylemler insanları tam bir tembelliğe ve hazırcılığa yönlendiriyor. Tabii bunda en önemli etkenlerden biri de günümüzde çalışan kadın sayısının geçmişe göre çok fazla olması yer alıyor.

Çalışan kadın genellikle eve geliş saati ve bir de okuyan çocuklar olunca birazda mecburiyetten hazır yemek tercihi daha ön plana çıkıyor. Tabii hazır yiyeceklerde en önemlisi kullanılan yağ ve malzemelerin tercihi. Özellikle iştah açıcı baharatların kullanımı kişilerde yeme iç güdüsünü artırıyor. Bu da günümüzde obezite sayısını artırıyor.

Peki çözüm ne olabilir?

Marketlerde fiyatlar aldı başını gidiyor. Market fiyatları da insanları hazır gıdaya yönlendirmede etkisi fazla oluyor. Toplumun genel olarak sağlıklı beslenme ve yemek pişirme konusunda daha fazla eğitim alması önemli. Sağlıklı yemek tarifleri ve yiyecek hazırlama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek insanları evde yemek yapmaya teşvik edebilir. İnsanlar evde yemek yapmaya teşvik edilmeli. Bu, daha sağlıklı yemeklerin hazırlanmasına ve porsiyon kontrolüne yardımcı olabilir. Ayrıca aile üyelerinin birlikte yemek yapması ve yemek yemesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını destekler.

Hazır yemeklerin tamamen terk edilmesi yerine daha sağlıklı hazır gıda seçenekleri araştırılabilir. Daha düşük tuz, şeker ve yağ içeren hazır gıdalar tercih edilebilir. Aileler haftalık yemek planları oluşturarak daha organize bir şekilde alışveriş yapabilirler.

Bu, daha sağlıklı yemeklerin hazırlanmasını ve fazla malzeme alınmamasını sağlar.

DENGELİ BESLENME

Her öğünde dengeli bir karbonhidrat, protein ve sebze kombinasyonu tercih edilmelidir. Fast food ve işlenmiş gıda tüketimi azaltılmalı. Baharatlar yiyecekleri lezzetlendirmek için kullanılabilir, ancak aşırı kullanım iştah açabilir.

Baharatların dengeli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmeli. Sağlıklı yağlar, özellikle zeytinyağı gibi bitkisel yağlar tercih edilmelidir.

Trans yağlardan ve doymuş yağlardan kaçınılmalıdır.

Daha sağlıklı gıdalara ulaşmak için marketlerin fiyat karşılaştırmaları mutlaka yapılmalı ve indirimler takip edilmelidir. Ayrıca sezon meyve ve sebzelerini tercih etmek daha uygun maliyetli olabilir.

Düzenli fiziksel aktivite kilo kontrolüne ve genel sağlığa yardımcı olabilir. Bu nedenle hareketli bir yaşam tarzı benimseme alışkanlığı çok önemli. Bunun yanı sıra olmazsa olmazımız düzenli hekim kontrolleri asla ihmal edilmemeli.

DEĞERİNİ İYİ BİLELİM

Dünya gündemindeki son gelişmeler hastanelerin ve hekimlerin ne denli önemli olduğunu bir kez daha bir numaraya çıkardı.

Yaşanan İsrail - Filistin savaşında ne teknoloji nede işgaller konuşuluyor.

Konuşulan en önemli şey savaşan bir ülkede hastanelerin ne denli yetersiz ve çaresizliği. Tabii ki savaşlar acımasız. Özelliklede savunmasız masum kadın ve çocuklar çok zarar görüyor. Her ne derseniz deyin sağlık alanınız ve hekimleriniz yeteri derecede hizmet veremiyorsa vay o ülkenin haline. Ülkemiz bu anlamda gerçekten son 20 yılda sağlık alanında çağ atladı. Özelikle de özel hastanelerimiz ileri teknolojilerle donanımlı. Kişi başına düşen hastane ve doktor sayımız geçmiş yıllara göre daha iyi ve gün geçtikçe de artmaya devam ediyor.

Son açılan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi bunun en önemli örneği.