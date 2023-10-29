atv’nin sevilen dizisi ‘Kardeşlerim’ Meksika yolcusu

CUMARTESİ akşamlarına damgasını vuran 'Kardeşlerim' üst üste imza attığı başarıları ile büyük dikkat çekiyor. 100 bölümü geçen Kardeşlerim, yurt dışında da 80'den fazla ülkeye satıldı. İzlenme ve konuşulması ülke sınırlarını aşan dizi, Türkiye'de aldığı yüksek izlenme oranlarına ek olarak özellikle İspanya ve Latin Amerika'da reyting rekoru kırıyor.

'For My Family' adıyla yayınlandığı her ülkede beğeniyle takip edilen dizi, Fransa'nın Cannes şehrinde gerçekleştirilen en büyük televizyon fuarlarından Mipcom'da Meksika'ya ilk format hakkı satışı gerçekleşti