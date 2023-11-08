  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Son sözü Lara söyledi: Kendi şarkımı kendim seslendireceğim

Son sözü Lara söyledi: Kendi şarkımı kendim seslendireceğim

HABER MERKEZİ
Son sözü Lara söyledi: Kendi şarkımı kendim seslendireceğim

MÜZİK dünyasının sevilen seslerinden Lara, 4 yıl önce bestelediği 'Son Sözüm' adlı eseri için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şarkıya Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğinde çekilen video klip de müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

ESERİMİ İZİN ALMADAN SÖYLEDİLER

LARA, "Son Sözüm" şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldiği genç şarkıcı Semicenk'le arasındaki polemiğe de açıklık getirdi. Bir yarışma programında şarkısını seslendiren Semicenk'i başarılı bulduğunu, ancak kendisine yapılan saygısızlığı kabullenemeyeceğini dile getiren sanatçı, şöyle konuştu: "Şarkım benden izin alınmadan aranje edilip, yayınlanmak istendi. Durumu öğrenince müdahale ettim. Keşke baştan izin istenip iş birliği yapılsaydı. Kim olursa olsun bu saygısızlığı asla kabul edemem, affedemem."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA