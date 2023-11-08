Son sözü Lara söyledi: Kendi şarkımı kendim seslendireceğim

MÜZİK dünyasının sevilen seslerinden Lara, 4 yıl önce bestelediği 'Son Sözüm' adlı eseri için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şarkıya Enes Bilal Taşçı'nın yönetmenliğinde çekilen video klip de müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

ESERİMİ İZİN ALMADAN SÖYLEDİLER

LARA, "Son Sözüm" şarkısı nedeniyle karşı karşıya geldiği genç şarkıcı Semicenk'le arasındaki polemiğe de açıklık getirdi. Bir yarışma programında şarkısını seslendiren Semicenk'i başarılı bulduğunu, ancak kendisine yapılan saygısızlığı kabullenemeyeceğini dile getiren sanatçı, şöyle konuştu: "Şarkım benden izin alınmadan aranje edilip, yayınlanmak istendi. Durumu öğrenince müdahale ettim. Keşke baştan izin istenip iş birliği yapılsaydı. Kim olursa olsun bu saygısızlığı asla kabul edemem, affedemem."