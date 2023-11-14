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Haberler Sarmaşık ‘Olur olmadık yerde ilham geliyor’

‘Olur olmadık yerde ilham geliyor’

Müzik camiasındaki en popüler parçaların altında imzası bulunan Ersay Üner, haftasonu İzmir Alsancak’ta sahne aldı. Kendisine ait şarkıların hikayelerini anlatan popçu, “Şarkılarımı normal ortamlarda yazmıyorum. Evin çatısında da yazdığım olmuştur” diye konuştu.

HABER MERKEZİ
‘Olur olmadık yerde ilham geliyor’
Besteleri ve sahnedeki enerjisiyle kendisine hayran bırakan Ersay Üner, İzmir'de sevenleriyle bir araya geldi. Pek çok şarkıcının seslendirdiği, sözü ve müziği kendisine ait olan çalışmaların hikayelerini de anlatan ünlü popçu, "Her zaman normal ortamlarda yazmıyorum şarkıları. Bazen de olur olmadık yerlerde ilham geliyor. Mesela Ebru Gündeş'in söylediği 'Kızıl Mavi' parçasını, evin çatısında yazmıştım. Baya bildiğin çatıya çıktım, sırtımı da bacaya yasladım. Kendimi garantiye aldım. Sonra başladım yazmaya" dedi. Samimi kişiliğiyle de öne çıkan Üner, programına ara verirken, "Sakın bir yere gitmeyin. Döndüğümde tek tek masaları sayıp yoklama yapacağım, ona göre" diyerek dinleyicilerini bir kez daha güldürdü.
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